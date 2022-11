Das 1:2 gegen Japan in WM-Auftaktspiel ist eine weitere Niederlage in einer Reihe von zuletzt schlechten Ergebnissen bei Welt- oder Europameisterschaften für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Vom Mythos der "Turniermannschaft" ist nichts mehr übrig.

Mit einem enttäuschenden Resultat ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft von Katar gestartet. Deutschland beginnt damit nach 1982 (1:2 gegen Algerien) und 2018 (0:1 gegen Mexiko) erst zum dritten Mal ohne Sieg eine WM – oft steigerte sich das deutsche Team sogar noch im Turnierverlauf und begründete so den Mythos der "Turniermannschaft".

Deutschland sechs der letzten neun EM- und WM-Spiele

Doch ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse bei den Welt- und Europameisterschaften zeigt: Von dem Mythos ist nicht mehr viel übrig.

Bei der Europameisterschaft 2016 erreichte das DFB-Team zwar noch das Halbfinale, scheiterte dort aber im Halbfinale mit 0:2 an Gastgeber Frankreich. Zwei Jahre später bei der WM in Russland gelang der Mannschaft von Joachim Löw nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko nur ein Sieg gegen Schweden (2:1), gegen Südkorea unterlag Deutschland dann mit 0:2 und schied aus dem Turnier aus. Ähnlich enttäuschend war der Auftritt der DFB-Elf bei der paneuropäischen EM 2021. In der Vorrunde gab es eine 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich, einen Sieg gegen Portugal (4:2) und ein Unentschieden gegen Ungarn (2:2). Im Achtelfinale war Schluss: "Die Mannschaft" unterlag England mit 0:2.

Mythos "Turniermannschaft" muss in Katar neu belebt werden

In der Bilanz der vergangenen acht WM- und EM-Spiele stehen damit nur zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Das 1:2 gegen Japan von Mittwoch – erstmals bei einem großen Turnier unter Trainer Hansi Flick – ist damit die sechste WM- oder EM-Niederlage seit 2016, eine ernüchternde Ausbeute. Und das Ergebnis ist zugleich ein Signal: Um den Mythos "Turniermannschaft" wieder zu beleben, müssen gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr) und Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr) deutliche Leistungssteigerungen der Nationalmannschaft her.