Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den vorläufigen Kader der Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bekannt gegeben. 28 Spielerinnen sind dabei. Die Langzeitverletzte Giulia Gwinn musste passen. Nach ihrem dritten Kreuzbandriss ist sie noch nicht wieder fit. Dafür fährt die junge Mutter Melanie Leupolz mit. Unerwarteten Ärger gibt es um die Abstellung der fünf Spielerinnen des FC Bayern München. Sie werden erst am 23. Juni und damit drei Tage später ins Trainingslager anreisen. "Entgegen getroffener Absprachen zu Beginn des Jahres hat sich leider ein Verein dazu entschieden, seine Spielerinnen nicht, wie vereinbart, zum 20. Juni abzustellen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, in einer DFB-Mitteilung. Ob diese Verstimmung Auswirkungen auf die Mannschaft hat, muss die WM 2023 in Australien und Neuseeland zeigen.