WM-Aus? Bayern-Coach Nagelsmann rechnet mit baldigem Neuer-Comeback

Manuel Neuer fällt aktuell verletzungsbedingt aus. Beim FC Bayern rechnet man allerdings mit einem baldigem Comeback und geht nicht von einem WM-Aus aus.

Seit mittlerweile vier Pflichtspielen fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern München. Das letzte Mal hütete der Nationaltorwart das Gehäuse beim 2:2-Unentschieden im Topspiel bei Borussia Dortmund. Auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim und den FC Barcelona wird der Kapitän der Münchener fehlen. Ein WM-Aus steht aktuell allerdings nicht zur Debatte.

Diese Situation kennt Fußball-Deutschland bereits. Sowohl vor der Weltmeisterschaft 2014 als auch 2018 fiel Manuel Neuer aufgrund einer Verletzung aus. Beide Male stand der jetzige DFB-Kapitän allerdings im Tor und auch bei der Fußball-WM in Katar sollte Deutschlands Nummer eins wieder fit sein. "Ich gehe nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist. Am Ende kennt Manu seinen Körper am besten und längsten. Es ist eine blöde Stelle, Schultereckgelenk. Er hat gestern im Kraftraum trainiert, es war mal ein Tag besser oder schlechter. Ich glaube aber nicht, dass er die WM nicht machen kann", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Während er 2018 aufgrund eines Mittelfußbruches lange um seine Teilnahme bangen musste, hatte Neuer 2014 bereits Probleme mit dem Schultereckgelenk. Damals verletzte er sich im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. "Es ist eine blöde Stelle", erklärte der FCB-Coach und ergänzte: "Als Feldspieler würde es wahrscheinlich gehen. Aber als Torwart fällst du erstens ständig drauf und zweitens es geht um die Rotationsbewegung des Armes. Die kann er nicht richtig machen."

Nach Informationen von Sport1 möchte der Nationalkeeper aber auch kein Risiko gehen, da er seine voraussichtlich letzte Weltmeisterschaft auf keinen Fall verpassen will. Daher gehen sowohl Neuer als auch der deutsche Rekordmeister behutsam mit der Situation um. "Ich hoffe, dass er nächste Woche gegen Mainz wieder fit ist. Wir schauen von Tag zu Tag", so Nagelsmann.

