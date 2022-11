WM-Gruppe B: Was brauchen England, Iran, die USA und Wales, um sich zu qualifizieren?

WM-Gruppe B: Was brauchen England, Iran, die USA und Wales, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren?

In der Gruppe B geht es am letzten Spieltag noch um alles, denn alle vier Teams haben noch Chancen auf das Achtelfinale.

England hätte sein Schicksal am zweiten Spieltag gegen die USA besiegeln können, aber eine hervorragende Leistung der Amerikaner frustrierte die Three Lions und bedeutet, dass sie am Dienstagabend gegen Wales noch einiges zu tun haben.

Hier erfahren Sie, wie die vier Mannschaften der Gruppe B in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 einziehen können.

England

England bei der WM bisher

Nach einer hervorragenden Leistung zum Turnierauftakt musste England am Freitagabend gegen die USA eine Enttäuschung einstecken.

Nach dem 6:2-Sieg der Three Lions gegen den Iran folgte ein langweiliges Unentschieden, das an das langweilige Unentschieden gegen Schottland bei der Euro 2020 erinnerte. Dennoch ist die Mannschaft von Gareth Southgate in einer guten Position, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Was braucht England?

England wird die Gruppe B mit einem Sieg als Erster abschließen und kommt mit einem Unentschieden sicher weiter. Auch ein Unentschieden würde zum Sieg in der Gruppe B reichen, wenn die USA gleichzeitig den Iran schlagen.

Nur bei einer hohen Niederlage gegen Wales (mit drei oder mehr Toren) muss England mit einem frühen Ausscheiden rechnen.

USA

Die USA bei der WM bisher

Am ersten Spieltag beeindruckte die USMNT mit ihrer Leistung in der ersten Halbzeit gegen Wales, doch nach dem Wiederanpfiff gaben die Amerikaner die Kontrolle ab und mussten schließlich durch einen späten Elfmeter von Gareth Bale den Ausgleich hinnehmen.

Am zweiten Spieltag wartete eine unheilvolle Begegnung gegen England, doch dank eines klugen Plans von Gregg Berhalter konnten die USA die Mannschaft von Southgate ausbremsen. Bei einem langweiligen 0:0-Unentschieden waren sie die bessere Mannschaft.

Was brauchen die USA zum Weiterkommen?

Ganz einfach: Die USA müssen den Iran schlagen, um sich zu qualifizieren.

Iran

Iran bei der WM bisher

Die Politik stand bei der Weltmeisterschaft im Iran bisher im Vordergrund, und das hat zweifellos eine Rolle bei der schwachen Leistung gegen England am ersten Spieltag gespielt.

Nach der 2:6-Niederlage und dem drohenden Ausscheiden zeigte die Mannschaft von Carlos Queiroz gegen Wales eine fantastische Leistung, die dank zweier Tore in der Nachspielzeit mit einem 2:0-Sieg endete.

Was braucht der Iran?

Ein Sieg gegen die USA reicht dem Iran, um sich zu qualifizieren. Auch ein Unentschieden am dritten Spieltag würde reichen, wenn Wales nicht gegen England gewinnt.

Eine Niederlage bedeutet das Ausscheiden.

Wales

Wales bei der WM bisher

Die erste WM-Teilnahme von Wales seit 1958 begann mit einem respektablen Punkt gegen die USA. Nach einem schwachen Start in die Partie steigerten sich die Männer von Rob Page in der zweiten Halbzeit und erkämpften sich ein Unentschieden.

Die gute Leistung am ersten Spieltag wurde jedoch durch die miserable Vorstellung gegen den Iran zunichte gemacht. Wales bot nur wenig und musste trotz einer beherzten Defensivleistung nach dem Platzverweis von Wayne Hennessey in der Schlussphase verdientermaßen eine Niederlage hinnehmen.

Was braucht Wales?

Ein kleines Wunder.

Zunächst muss Wales zum ersten Mal seit 1984 England schlagen und hoffen, dass das andere Spiel in Gruppe B unentschieden endet.

