Frankreich trifft im WM-Halbfinale auf Marokko. Die offiziellen Aufstellungen der Partie.

Am Dienstagabend setzte sich Argentinien mit 3:0 gegen Kroatien durch und steht damit als erste Mannschaft im Finale der WM. Am Mittwochabend kämpfen Weltmeister Frankreich und Underdog Marokko um das zweite Ticket. Anstoß im Al Bayt Stadium ist um 20 Uhr.



So gehen die beiden Teams das Halbfinale an:

Frankreich

Die offizielle Aufstellung

Lloris - Hernandez, Konate, Varane, Kounde - Tchouameni, Fofana, Griezmann - Mbappe, Dembele - Giroud

Marokko

Die offizielle Aufstellung:

Bounou - Mazraoui, Saiss, Aguerd, El Jamiq, Hakimi - Amrabat, Ounahi - Ziyech, Boufal - En-Nesyri

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als WM-Halbfinale: Die Aufstellungen zu Frankreich - Marokko veröffentlicht.