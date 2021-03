In der WM-Qualifikation hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Spiel gegen Island klar gewonnen. Goretzka und Havertz sorgten für die schnellste 2:0-Führung in einem Pflichtspiel seit fast 52 Jahren. Und ein drittes Tor schoss das Team auch noch.

Unbeeindruckt von zwei coronabedingten Ausfällen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar souverän gewonnen. Im ersten Länderspiel des Jahres besiegte das Team des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw in Duisburg Island mit 3:0 (2:0). Leon Goretzka (3.) und Kai Havertz (7.) sorgten mit ihren Treffern für die schnellste 2:0-Führung in einem Pflichtspiel seit fast 52 Jahren. Ilkay Gündogan erhöhte in der 56. Minute auf 3:0.

Musiala feiert gegen Island Debüt im DFB-Dress

In der 78. Minute feierte der 18-jährige Jamal Musiala sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das Team musste kurzfristig auf den Mönchengladbacher Jonas Hofmann nach einem positiven Corona-Test sowie dessen Kontaktperson Marcel Halstenberg von RB Leipzig verzichten.