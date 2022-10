WM-Teilnahme für Füllkrug: Das sagt Flick

Hansi Flick hat Torjäger Niclas Füllkrug von Werder Bremen Chancen auf eine WM-Teilnahme eingeräumt. Füllkrugs Siegtreffer im Freitagabendspiel gegen Hoffenheim hatte der Bundestrainer live im Stadion verfolgt.

"Ich habe ihn gestern gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf, er macht es gut", erklärte Flick am Rande des Topspiels zwischen Dortmund und dem FC Bayern gegenüber Sky. "Er bringt gewisse Qualitäten mit, die wir in der Form nicht haben."

In den vergangenen Wochen wurden die Rufe nach einer WM-Nominierung des 29-jährigen Angreifers immer lauter. Füllkrug befindet sich in hervorragender Verfassung und führt gegenwärtig mit acht Treffern die Bundesliga-Torjägerliste an.

Auch am Freitagabend beim 2:1-Sieg in Hoffenheim trug sich der Mittelstürmer wieder in die Torschützenliste ein. Ausgerechnet vor den Augen des Bundestrainers, der die Begegnung live auf der Tribüne verfolgte, avancierte Füllkrug mit einem spät verwandelten Elfmeter zum Matchwinner. Zuvor hatte er den Führungstreffer von Sturmpartner Marvin Ducksch vorbereitet.

Füllkrugs Mannschaftskollegen rührten nach Spiel einmal mehr die Werbetrommel für ihren formstarken Knipser. "Es war mit klar, dass er trifft", meinte etwa der eingewechselte Leonardo Bittencourt und fügte hinzu: "Er macht es seit Wochen gut."

Werder-Kapitän Marco Friedl zeigte sich sogar noch etwas angriffslustiger. "Fülle ist gerade der beste Stürmer, den wir haben", betonte der Innenverteidiger. "In der Liga und auch der beste Deutsche für mich."

