Wolfgang Overath wird 80. Wie nur Wenige prägte er den Fußball in Deutschland in den 1970er Jahren. Seine Konkurrenz und Freundschaft zu Günter Netzer sind legendär, 1974 feierte der Edeltechniker und Spielmacher mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft seinen größten Erfolg. Während seiner ganzen Karriere spielte er nur für einen Verein, den 1. FC Köln. Später war er von 2004 bis 2011 Präsident des Klubs, beendete seine Amtszeit aber im Unfrieden. Overath ist auch im hohen Alter fit und arbeitet weiterhin täglich in seinem Büro als Bauunternehmer. Sein Geburtstag wird er im Kreis der Familie verbringen. "Den 50. habe ich gefeiert", erinnert er sich: "Mit 500 Leuten im Phantasialand. Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Uwe Seeler, Fritz Walter - alle waren da. Ich habe zwei Stunden nur Hände geschüttelt. Mit 60 bin ich dann abgehauen, mit 70 auch. Und mit 80 haue ich sicher auch ab." Mit Ehefrau Karin, mit der er seit 57 Jahren verheiratet ist, und seinen drei Kindern will er ein paar Tage weg, sagte der der Deutschen Presse-Agentur.