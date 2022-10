Wolfsburg plant Abgänge: Prominente VfL-Streichliste für den Winter

Der VfL Wolfsburg wird im Winter-Transferfenster so manchen Bankdrücker abgeben wollen. Dabei geht es unter anderem um Max Kruse.

Beim VfL Wolfsburg gibt es unter Niko Kovac mehrere Spieler, die keinerlei Rolle spielen. Zum Winter-Transferfenster könnte es für den ein oder anderen zum Abgang kommen.

Wolfsburg ist mit einem großen Kader in die Saison gegangen. In der Theorie kann Niko Kovac auf 26 Feldspieler zugreifen, dazu gibt es die standardmäßigen vier Torhüter.

Daher ist es nicht gerade überraschend, dass es mehrere Spieler gibt, die unter dem Trainer keine Rolle spielen. Entsprechend gibt es seitens des VfL auch Bedarf an Abgängen, während so manch unzufriedener Profi womöglich auch nach einer neuen Mannschaft sucht. Zeitlich treffen diese beiden Pläne in der nahenden Winter-Transferphase aufeinander.

Die Bild spricht diesbezüglich von fünf Namen, die für ein Abwandern in Frage kommen dürften.

Kruse, Waldschmidt und Co.: Wolfsburg plant mit Winter-Abgängen

Allen voran: Natürlich Max Kruse. Der von Kovac aussortierte Offensivakteur wird die Rückrunde nicht bezahlt am Rand stehen wollen - zumindest nicht vom Verein aus. Vertraglich wird er den Klub zwar so oder so im Sommer verlassen, doch ist eine beiderseitig gewünschte, vorzeitige Lösung anvisiert.

Doch auch manch anderer Spieler, dessen Name nicht weniger bekannt ist, könnte Wolfsburg im Winter verlassen.

Dazu gehört auch Luca Waldschmidt. Erst im vergangenen Sommer wurde er von Benfica verpflichtet. Doch anstatt eine gewichtige Rolle einzunehmen, ist er bislang eher ein Lückenfüller. Diese kleine Rolle entspricht weder den Vorstellungen des Bundesligisten, noch des 26-Jährigen. Eine Leihe bis zum Sommer wäre wohl auch realistisch, immerhin läuft sein Vertrag noch bis 2025.

Weitere Bankdrücker, die womöglich das Weite suchen (sollen): Josip Brekalo, Maximilian Philippp und Jerome Roussillon.

Während Philipp komplett außen vor ist und zumeist gar nicht mehr im Kader steht, spielt Brekalo immerhin noch ab und zu auf. Aber: Sein Vertrag läuft 2023 aus. Somit ist der Winter die letzte Chance für die Wölfe, ihn für etwas Geld abzugeben. Eine letzte Chance, die vermutlich auch genutzt werden soll.

Roussillon hingegen ist auch verletzungsbedingt raus. Trotz der Einwechslung am letzten Spieltag wird es für ihn wohl keine klare Rückkehr ins Team geben. Auch sein Arbeitspapier endet 2023.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Wolfsburg plant Abgänge: Prominente VfL-Streichliste für den Winter veröffentlicht.