Zidane-Ankündigung: Henry rechnet nicht mit Juventus-Job

Bei Juventus Turin steht Massimiliano Allegri in der Kritik. Nach der Ankündigung von Zinedine Zidane wieder als Trainer arbeiten zu wollen, könnte dieser dort eine Option sein. Thierry Henry glaubt jedoch nicht daran.

Zinedine Zidane hat angekündigt, bald wieder als Trainer arbeiten zu wollen. Nach dem Ausscheiden von Juventus Turin aus der Champions League steht Massimiliano Allegri heftig in der Kritik. Der frühere französische Nationalspieler Thierry Henry glaubt jedoch nicht, dass Zidane sich eine Rückkehr nach Turin vorstellen könne.

Im Sommer 2021 trat Zinedine Zidane ein zweites Mal als Trainer von Real Madrid zurück. In seiner ersten Amtszeit hatte der Franzose mit den Madrilenen dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Nun hat der frühere Weltklasse-Spielmacher sein Comeback auf der Trainerbank angekündigt. "Wann Sie mich wieder auf einer Bank sehen? Bald, bald. Ich bin nicht weit davon entfernt, es wieder zu tun", erklärte Zizou vielsagend bei der Vorstellung seiner Wachsfigur im Musee Grevin in Paris.

Eine Option für den 50-Jährigen könnte dann Juventus Turin werden. Die Italiener flogen am Dienstagabend aus der Champions League und Trainer Massimiliano Allegri steht immer mehr in der Kritik, da die Alte Dame auch in der Serie A den Erwartungen hinterherrennt. Lediglich Rang acht steht dort aktuell zu Buche.

Zwar habe Allegri vom Vorsitzenden des Clubs, Andrea Agnelli, die volle Rückendeckung, doch das Fußballgeschäft ist zu schnelllebig, als dass sich die Turiner nicht bei einem weiteren Abrutschen in der Liga von ihrem Chefcoach trennen könnten. Aber ob Zidane für den Posten bei seinem Ex-Verein, für den er von 1996 bis 2001 tätig war, zur Verfügung steht ist äußerst fraglich - vielmehr scheint Zizou auf die französische Nationalmannschaft zu lauern.



"Ich werde es [Nationaltrainer], hoffe ich, eines Tages sein. Meine tiefe Sehnsucht ist da. Das französische Team ist das Schönste, was es gibt", sagte er im Juni gegenüber der L'Equipe.

Und auch sein ehemaliger Teamkollege Thierry Henry glaubt nicht daran, dass Zizou in Turin landen könnte. "Er wurde mit vielen Clubs in Verbindung gebracht, aber es ist nie passiert. Ich glaube nicht, dass Zizou das [bei Juve] machen will", so der früherer Stürmerstar, der ergänzt: "Ich denke, dass Zidane auf die französische Nationalmannschaft wartet - es würde absolut Sinn machen."

