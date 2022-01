Zlatan Ibrahimovic zu Kylian Mbappe: "Ich würde zu Real gehen"

Stand jetzt kann sich Kylian Mbappe im Sommer seinen nächsten Klub aussuchen. Wenn es nach Zlatan Ibrahimovic geht, spielt er bald bei Real.

Zlatan Ibrahimovic von der AC Mailand hat verraten, dass er PSG-Superstar Kylian Mbappe zu einem Wechsel zu Real Madrid geraten hat. "Ja, er hat mich gefragt", bekannte Ibrahimovic im Gespäch mit L'Equipe. "Ich habe ihm gesagt 'Wenn ich du wäre, würde ich zu Real gehen'", berichtete der Schwede.

Mbappes Vertrag bei den Parisern läuft im Sommer aus, sodass er den Klub ablösefrei verlassen kann. Bereits seit Monaten wird er mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht.

Ob es tatsächlich zu dem Transfer kommen wird, "kann nur Kylian selbst beantworten", wie Ibra feststellte. "Es hängt davon ab, was er will", fügte er hinzu. "Natürlich will ihn PSG behalten, aber will er auch bleiben?", nannte Ibrahimovic die entscheidende Frage, die spätestens im Sommer beantwortet werden wird.

Ibra verspricht Mbappe "ein echtes Abenteuer"

Für den 40-Jährigen ist die Sache jedoch klar - und es kann nur eine Antwort geben. "Ich hatte die Gelegenheit, in verschiedenen Teams, verschiedenen Ländern bei verschiedenen Champions zu spielen. Dort habe ich viel gelernt und bin gewachsen", meinte Ibrahimovic, der unter anderem bei Milan, Inter, Barcelona, PSG und Manchester United unter Vertrag stand.

"Wenn man während seiner gesamten Karriere zuhause spielt, ist es meiner Meinung nach einfacher. Hingegen ist es ein echtes Abenteuer, wenn man seine Taschen packt und weggeht", sagte Ibrahimovic.