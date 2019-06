Der FC Liverpool hat am Sonntag die Champions-League-Meisterschaft gefeiert. Trainer Jürgen Klopp fuhr mit der Mannschaft im offenen Doppelstockbus durch die Stadt. Tausende Menschen säumten die Straßen und jubelten ihren Helden zu. O-TON MARK RIGBY, LIVERPOOL FAN: "Es hat mir sehr gut gefallen, jede Sekunde war toll. Es war großartig, hier sind viele Leute, die ich kenne. Wir singen und die ganze Erfahrung war einfach einmalig." O-TON LIVERPOOL FAN: "Euphorisierend, euphorisierend, einfach schön. Ich meine, es gibt keine bessere Stadt auf der Welt, oder? Die Gemeinschaft, das Gefühl, alle sind einfach unglaublich. Ja, unglaublich." Liverpool hatte beim Champions-League-Finale am Samstag in Madrid Tottenham Hotspur mit 2:0 geschlagen. Den Auftakt machte Mo Salah, der einen Strafstoß verwandelte. In der zweiten Halbzeit baute Divock Origi dann die Führung aus.