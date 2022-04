Laut einem Medienbricht wird Panini zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kein Sammelalbum herausgeben. Die Lizenz wurde von einer US-Firma erworben.

Die Panini-Sammelalben genießen einen ganz besonderen Ruf. Viele Fußball-Fans sind mit ihnen groß geworden. Bundesliga, Europa- oder Weltmeisterschaften, man konnte alles sammeln: Spieler- und Mannschaftsbilder, Vereins- und Landeswappen, die silbernen und goldenen Abbildungen der Pokale verströmten einen speziellen Zauber. Das Panini-Album wurde zu einem festen Bestandteil des Fan-Daseins, eine Art Geschichtsbuch mit schlichten Porträtfotos, ein Zeitdokument für zweifelhafte Frisuren und absurde Trikots.

Zu den unübertroffenen Schätzen gehört noch heute das Bild des Rostocker Fußballers Mike Werner. Kein Vokuhila war jemals gewaltiger und beeindruckender. International brachten es die Porträts des kolumbianischen Keepers René Higuita oder des Bulgaren Trifon Ivanov zu weltweitem Ruhm.

Das erste deutsche Album kam zur WM in Argentinien 1978 heraus

Nun gibt es traurige Nachricht für Panini-Anhänger: Für die EM 2024, die in Deutschland stattfindet, wird es kein Album mehr geben. Die Bundesliga legt Panini schon seit 2009 mehr auf. Das US-Unternehmen Topps hat die EM-Lizenz erworben, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Firma aus New York habe auch die Rechte für die Nations League und die Frauen-EM 2025, heißt es in dem Bericht. Für die Auswahl der Profis, die einen Platz in den Kollektionen erhalten, soll kein geringerer als Startrainer José Mourinho verantwortlich zeichnen.

Das erste Album von Panini war zur WM 1970 in Italien erschienen. In Deutschland musste man bis zur WM 1878 in Argentinien warten, bis hierzulande der Sammelleidenschaft gefrönt werden konnte. Ein Jahr später folgte die Bundesliga. Nach dem ersten Boom in den achtziger Jahren erlebte Panini zur WM in Deutschland 2006 ein Comeback. Laut Unternehmensangaben verkaufte Panini allein in Deutschland 800 Millionen Klebebilder.

Quelle: "Bild"