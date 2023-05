Tage der Entscheidung in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Heidenheim hat einen großen Schritt in Richtung Aufstieg ins Oberhaus gemacht. Jahn Regensburg dürfte dagegen dem SV Sandhausen in die dritte Liga folgen.

Der SV Sandhausen steht als Absteiger in die dritte Liga fest. Der Klub verlor am vorletzten Spieltag mit 0:1 beim 1. FC Heidenheim. Für Jahn Regensburg besteht ebenfalls kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Zwar siegte die Mannschaft mit 2:1 bei Eintracht Braunschweig, gleichzeitig punktete Arminia Bielefeld gegen Paderborn (2:2). Regensburg steht damit auf dem 17. Tabellenplatz und hat drei Punkt Rückstand auf Bielefeld – aber auch ein um 15 Treffer schlechteres Torverhältnis als Bielefeld.

HSV dürfte Relegationsplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga sicher haben

Jubel gab es dagegen beim 1. FC Heidenheim, der durch den Sieg derzeit auf Aufstiegsrang zwei steht und den Relegationsplatz in jedem Fall sicher hat. Für den Klub aus der 50.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg kommt es nun darauf an, was der HSV am Abend (20.30 Uhr) gegen Greuther Fürth macht. Bei einem Punktgewinn der Hamburger bliebe der Kampf um Platz 3 offen, bei einer Niederlage könnte Heidenheim den Aufstieg vom Sofa aus feiern. Heidenheim wäre der 57. Teilnehmer in der Bundesliga-Geschichte.

Der Viertplatzierte FC St. Pauli hat allenfalls noch ein theoretische Chance, dem Stadtrivalen die Relegation streitig zu machen – und auch nur, wenn der HSV verliert. Die Kiezkicker gewannen am Freitagabend mit 4:3 bei Holstein Kiel.

Ebenfalls am Freitagabend hatte Darmstadt 98 durch einen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg den Aufstieg ins Oberhaus perfekt gemacht.

Am Sonntag um 13.30 Uhr können sich noch der 1. FC Nürnberg oder Hansa Rostock im direkten Aufeinandertreffen außer Reichweite von Platz 16 bringen. In den Partien Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 und Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern geht es um nichts mehr.