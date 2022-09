Joshua Kimmich und seine Teamkollegen beim FC Bayern wollen auch in Augsburg jubeln. Dort geht es für den Rekordsieger in der zweiten Pokal-Runde hin.

Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals sind ausgelost. Zwei Erstliga-Duelle stehen auf dem Programm. Hoffenheim empfängt Aufsteiger Schlake 04. Und der FC Bayern ist in seiner Nachbarschaft gefordert.

Rekordsieger FC Bayern München bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokal mit einem Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga zu tun. Die Münchner treffen auswärts auf den FC Augsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Titelverteidiger RB Leipzig trifft daheim auf den Hamburger SV, Vorjahresfinalist SC Freiburg empfängt den FC St. Pauli. Auswärts kämpft Borussia Dortmund um das Weiterkommen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic ist bei Hannover 96 gefordert.

Lübeck gegen Mainz, Paderborn gegen Bremen

Para-Schwimmer Josia Topf, der von Geburt an keine Arme, keine Knie und zwei unterschiedlich lange Beine hat, nahm die Auslosung mithilfe einer Suppenkelle vor. Er bescherte dabei auch den Stuttgarter Kickers ein attraktives Los. Der Oberligist trifft zu Hause auf den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Zu einem Niedersachsen-Derby kommt es zwischen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg.

Die weiteren Spiele sind:

VfB Lübeck – Mainz 05

SV Waldhof Mannheim – 1. FC Nürnberg

SV Elversberg – VfL Bochum

SV Sandhausen – Karlsruher SC

TSG Hoffenheim – Schalke 04

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld

SC Paderborn 07 – Werder Bremen

Union Berlin – 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach

Die zweite Hauptrunde folgt am 18. und 19. Oktober, die weiteren Runden werden im kommenden Jahr ausgespielt. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 3. Juni geplant.