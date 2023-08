Die spanische Fußballerin Jennifer Hermoso nach dem WM-Finale in Sydney. Die Mannschaft hat die Frauenfußball-WM gegen England gewonnen.

Bei der WM-Siegerehrung küsst Spaniens Fußballboss Luis Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund. Das gefällt weder ihr, noch vielen anderen, wie den Reaktionen im Netz zu entnehmen ist.

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales für Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale hat die Gemüter erhitzt: Rubiales herzte und umarmte die spanischen Spielerinnen bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der spanische Verbandschef Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst.

"Das ist eine Form der sexuellen Gewalt": Netz empört nach ungewolltem Kuss

"Hat mir nicht gefallen", sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin später angesprochen auf die Szene. In einem Instagram-Livevideo wird Hermoso auch gefragt, warum sie nichts dagegen getan hätte, sie antwortete: "Was hätte ich denn tun sollen?"

In den sozialen Medien äußerten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten von Rubiales – darunter auch die spanische Gleichstellungsministerin, die auf "X", ehemals Twitter, schrieb: "Das ist eine Form der sexuellen Gewalt." Ein Kuss ohne Zustimmung sei nicht etwas, das einfach passiert. Man dürfe das nicht normalisieren, schreibt sie zu der Debatte.

Das sieht auch die spanische Tageszeitung "El País" so und titelt auf ihrer Webseite: "Jenni hat der Kuss von Rubiales nicht gefallen, uns auch nicht". Im Text heißt es weiter: "Ein verstohlener Kuss ist nicht immer ein gewollter Kuss." Ein überraschender Kuss auf den Mund sei eine Aggression, kritisiert die Zeitung – vor allem, wenn der Kuss von einem Vorgesetzten komme. Diese Gesten seien nicht zu rechtfertigen.

Rubiales reagiert unbeeindruckt auf Kritik

Rubiales spielte den Kuss Medienberichten zufolge herunter. In einem Radiointerview mit Radio Marca sagte es "Der Kuss mit Jenni? Es gibt überall Idioten. Wenn zwei Menschen einen Moment der Zuneigung ohne weitere Bedeutung haben, sollte man nicht auf Idioten hören. Wir sind die Sieger und dazu stehe ich."

Auf "X" reagieren viele entsetzt: Eine Nutzerin schreibt zum Beispiel "Frauen können noch nicht einmal 10 Minuten ihren Gewinn der Weltmeisterschaft genießen ohne sexuell belästigt zu werden." Eine andere: "Frauen gewinnen den WM-Titel und das Patriarchat schlägt zurück. Es ist so ekelhaft."

Die spanische Mannschaft hatte zuvor das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Sydney mit 1:0 gegen England gewonnen. Das entscheidende Tot hat die spanische Kapitänin Olga Carmona in der 29. Minute geschossen.