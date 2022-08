"Große Sorgen": Thomas Häßler nicht länger Trainer in Berlin-Liga

Gedächtnisverlust "Große Sorgen": Thomas Häßler nicht länger Trainer in Berlin-Liga

Thomas Häßler muss sein Traineramt beim BFC Preussen aufgrund gesundheitlicher Probleme vorerst ruhen lassen. Der Weltmeister von 1990 litt während einer Ansprache offenbar unter Nackenschmerzen und Gedächtnisverlust.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Was ist los mit Thomas Häßler? Der Weltmeister hat offenbar größere gesundheitliche Probleme, wie sein Manager Giorgi Elizbarashvili auf RTL-Nachfrage bestätigte. Sein Verein BFC Preussen macht sich nach einem Vorfall vor der Mannschaft große Sorgen um den 56 Jahre alten Trainer.

Thomas Häßler: "Bin nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren"

So kursierten Gerüchte, dass "Icke" Häßler während einer Ansprache an seine Mannschaft heftige Nackenschmerzen und schließlich sprachliche Aussetzer hatte. Er litt offenbar auch unter Gedächtnisverlust. Seinen Auftritt vor den Spielern musste er dann abbrechen. "Ich habe gerade noch mit Thomas gesprochen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Er braucht nun ein wenig Zeit für sich und hofft aber, bald wieder zurück an die Seitenlinie zu kehren", erklärte der Manager.

Der Vorfall ereignete sich vor knapp zwei Wochen, am 2. Spieltag der Berlin-Liga gegen Hilalspor. Mittlerweile leidet Häßler auch noch an einem Tinnitus. Erste Untersuchungen des 56-Jährigen blieben ohne Diagnose. Die Ergebnisse eines Bluttests stehen indes noch aus.

Equal Pay im Fußball Kanzler fordert gleiche Bezahlung für DFB-Frauen: So sieht es bei anderen Nationalmannschaften aus 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Sie waren die Avantgarde: Das norwegische Nationalteam erhält bereits seit 2017 die gleichen Prämien und Bonuszahlungen wie die Männer. Mehr

Auf Nachfrage der "Bild" sagte der 56-Jährige: "Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiß, was ich habe." Pierre Seiffert, der Sportliche Leiter, sagte der Boulevard-Zeitung: "Wir sind schockiert über den Gesundheitszustand und machen uns große Sorgen, weil noch keiner weiß, was die Ursache ist." Der Weltmeister von 1990 ist bis auf weiteres krankgeschrieben.