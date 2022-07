Die Trauer nach dem Tod von Idol Uwe Seeler ist groß, die Gedenkfeier berührt die Fans im Volksparkstadion. Doch die Heimmannschaft spielt nicht mit. Sie verliert ausgerechnet an diesem Tag.

Am Tag voller emotionaler Momente in Gedenken an den großen Uwe Seeler hat dem Hamburger SV in den letzten Minuten die Kraft gefehlt.