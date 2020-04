In Taiwan hat kürzlich die Baseball-Saison begonnen. Aber durch die Corona-Pandemie ist hier der Spielbetrieb stark eingeschränkt. Es werden sogenannte Geisterspiele durchgeführt. Bei denen also kein Publikum im Stadion sitzt, sondern neben den Akteuren bestenfalls nur ein paar Pappfiguren oder Schaufensterpuppen zu sehen sind. Sicherlich ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, aber immerhin wird gespielt und die Emotionen dürfen damit dann bei den Fans im Wohnzimmer stattfinden. Baseball-Kommentator Richard Wang mit seiner Einschätzung der Situation: "Da wir die einzigen sind, die die Saison bisher eröffnen und nicht nur die frühesten, haben wir, glaube ich, die Aufgabe, den Menschen da draußen Trost und Unterhaltung zu bieten. Egal ob sie von den USA, Europa oder Australien aus mit dabei sind. Ich glaube, alle schauen auf uns. Und wenn sie das Spiel genießen, hilft das auch diese sehr harten Zeiten durchzustehen." Während in Taiwan also bereits wieder Spitzensport auf dem Programm steht, nachdem dort die Corona-Pandemie relativ gut im Griff zu sein scheint, wird in Deutschland mit der Fußball-Bundesliga noch gezögert. Eine Entscheidung durch die deutsche Politik könnte eventuell Ende April getroffen werden, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs treffen will. Und dabei könnte diese Lösung in Taiwan ja durchaus als Vorbild dienen.