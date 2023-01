Fifa-Präsident Gianni Infantino hat auf der Trauerfeier des verstorbenen Pelé erneut für Aufsehen gesorgt. Mit einem Grinsen posierte er wenige Meter neben dessen Sarg für ein Selfie mit ehemaligen Spielern des FC Santos.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Gianni Infantino zieht einmal mehr Empörung auf sich. Der massiv umstrittene und kritisierte Fifa-Präsident fiel bei der Trauerfeier für die verstorbene Fußball-Legende Pelé in Brasilien mit einem Selfie neben dem Grab auf. Das finden viele geschmacklos.

Infantino-Selfie in der Nähe des Sargs

Die Sport-Welt nahm Montag Abschied von "Fußball-König" Pelé. In Santos lag die verstorbene Ikone aufgebahrt auf dem Sarg, Fans und Weggefährten erwiesen ihm die letzte Ehre.

Auch Fifa-Boss Gianni Infantino war zur Trauerfeier angereist. Der Schweizer fiel dort negativ auf. Er posierte mit Ex-Spielern des FC Santos wie Lima für ein Foto-Selfie, wenige Meter neben dem aufgebahrten Leichnam von Pelé. Dazu gab’s ein Lächeln – allerdings auch bei den brasilianischen Ex-Mitspielern, die mitposierten.

Selbst gepostet hat der 52-Jährige die Fotos bisher nicht. Bei Instagram zeigte er Bilder der Trauerfeier und sich selbst beim Ausfüllen des Kondolenzbuches.

Offener Sarg: Fans verabschieden Pelé

"Pelé ist ewig. Wir sind hier in großer Emotion und Trauer, aber auch mit einem Lächeln - denn er hat uns viele davon geschenkt", sagte Infantino. Als Andenken an Pelé hat er eine ganz eigene Idee als Großprojekt: "Wir werden an alle Fußballverbände der Welt appellieren, mindestens ein Stadion im Land nach Pelé zu benennen. Die Jugend, die kommenden Generationen, sollen wissen und sich daran erinnern, wer Pelé war und welche Freude er der Welt gegeben hat."

Nach einem Trauerzug durch die Straßen von Santos, der auch an dem Haus, in dem Pelés 100 Jahre alte Mutter lebt, vorbeiziehen soll, wird das Idol dann am Dienstag im Familienkreis beigesetzt. Die letzte Ruhe findet Pele im Hochaus-Friedhof in Santos, seiner Heimat.