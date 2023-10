Europas beste Golfer erobern den Ryder Cup vom favorisierten US-Team zurück. Der Jubel in Rom kennt keine Grenzen. Für die US-Amerikaner geht die lange Leidenszeit auf europäischem Boden weiter.

Europas Golf-Elite hat den 44. Ryder Cup gewonnen und damit die Trophäe von den Titelverteidigern aus den USA zurückerobert.

Der Engländer Tommy Fleetwood machte im Marco Simone Golf & Country Club in Rom vor zehntausenden begeisterten Fans den vorzeitigen Triumph für die Europäer perfekt. Ein halber Punkt von Fleetwood reichte dem Team Europa, um uneinholbar mit 14,5 Punkten in Führung zugehen.

Die Auswahl von Europa-Kapitän Luke Donald war am Finaltag des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs mit dem Vorsprung von 10,5:5,5-Punkten in die abschließenden zwölf Einzel gestartet. Die US-Auswahl wartet nach dieser Niederlage beim wichtigsten Team-Wettbewerb im Golfsport nun schon seit 30 Jahren auf einen Erfolg auf europäischen Boden. Vor zwei Jahren hatte das US-Team die Europäer in Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin mit dem Rekordsieg von 19:9-Punkten bezwungen.