Sophia Popov hat als erste deutsche Golferin eines der wichtigsten Turniere der Welt gewonnen. Dabei hätte sie vor einem Jahr fast aufgehört. Nun ist die 27-Jährige mehr als eine halbe Million Euro reicher.

Bei ihrer Dankesrede vor dem Clubhaus des Royal Troon Golf Club kämpft Sophia Popov mit den Tränen. Von Emotionen gerührt, stockt immer wieder ihre Stimme. "Ich kann kaum etwas sagen", entschuldigt sich die 27-Jährige. Kurz zuvor war ihr 277. Schlag des Turniers, ein Putt aus etwa zehn Zentimetern, auf dem 18. Grün ins Loch gefallen – und der Sensationssieg bei den British Open im schottischen Troon perfekt. Als erste Deutsche überhaupt gewann Popov eines der fünf sogenannten Major-Turniere. Neben dem silbernen Pokal kassierte die Profigolferin aus Weingarten bei Ravensburg für ihren Coup ein Preisgeld von etwa 575.000 Euro.

Sophia Popov: Vom Caddie zum Champion

Als Nummer 304 der Weltrangliste und krasse Außenseiterin war Popov am vergangenen Donnerstag auf den historischen Kurs an der schottischen Küste gegangen. "Ich war glücklich, hier überhaupt spielen zu können", sagte die 27-Jährige nach dem Turnier. Erst Anfang August hatte sie sich den Startplatz für eines der wichtigsten Turniere der weltweiten Ladys Tour gesichert. Und schon an den beiden ersten Tagen mischte sie ganz vorn auf dem Scoreboard mit. Den Schlüssel zum Sieg schnappte sich die Popov in der dritten Runde. Trotz starkem Wind und Regen blieb sie vier Schläge unter Par und setzte sich an die Spitze. Die verteidigte sie auf der Finalrunde am Sonntag und sorgte damit für eine der größten Überraschungen der deutschen Golf-Geschichte.

Today I woke up a major champion. I still can’t believe what happened yesterday. A single week that turned my life upside down (in a good way). Massive thank you to aiginsurance and therandagolf for hosting an… https://t.co/P5JGxxabu7 — Sophia Popov (@SophiaCPopov) August 24, 2020

Auch am Morgen danach kann Popov noch nicht fassen, was ihr in Troon gelungen ist. "Heute bin ich als Major-Champion aufgewacht", schreibt sie auf Twitter. Eine einzige Woche habe ihr Leben auf den Kopf gestellt (im positiven Sinne), so Popov weiter.

Tour-Karte weg, Karriere zu Ende: "Zum Glück nicht"

"Vor einem Jahr hätte ich fast mit Golf aufgehört – zum Glück habe ich das nicht getan", gestand Popov in ihrer emotionalen Dankesrede. Der Grund: Ende 2019 verlor sie ihre Startberechtigung für die sogenannte LPGA Tour. Danach trug sie ihrer Freundin Anne van Dam als Caddie bei einigen Turnieren die Schläger hinterher. Freund Max holte sie aus dem sportlichen Tief. Er war es auch, der Popov in Troon als Caddie über den Platz begleitete. "Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir geholfen hat, ruhig zu bleiben." Für Popov waren die British Open erst das zweite Major-Turnier überhaupt. Als 18-Jährige hatte sie 2011 in Carnoustie (Schottland) gespielt und war dort 57. geworden.

