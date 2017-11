Kurz vor den beiden letzten Länderspielen des Jahres hat der Deutsche Fußball-Bund das Heimtrikot der Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 im Internet vorgestellt.

Die Titelverteidigung im kommenden Sommer in Russland soll in Jerseys gelingen, die stark an das Trikot des vorletzten WM-Sieges im Jahr 1990 in Rom erinnern. Allerdings ist der gezackte Brustring diesmal nicht in Schwarz-Rot-Gold, sondern in Grautönen gehalten und grafisch gespiegelt.

«Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen - und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM», sagte Verteidiger Mats Hummels in einer Verbandsmitteilung. Sein Münchner Club-Kollege Thomas Müller ist mit dem Design auch zufrieden. «Der Fußball ist moderner und hipper geworden, dementsprechend ist das Trikot gelungen», sagte Thomas Müller. Die Hosen des vierfachen Weltmeisters sind traditionell schwarz, die Stutzen weiß.

Live gezeigt wird das Trikot am Dienstag bei einer Promotion-Show von Adidas in Berlin. Erstmals in einem Länderspiel tragen werden die DFB-Akteure ihr WM-Shirt beim Test am Freitag (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Anschließend geht es noch gegen Frankreich in Köln (14.11.). Im DFB-Fanshop und bei Ausrüster Adidas ist das Shirt für 89,95 Euro (Erwachsene) und 69,95 (Kinder) online zu erwerben.