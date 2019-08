Spa-Francorchamps (dpa) – Vorjahressieger Sebastian Vettel hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Spa-Francorchamps die Bestzeit gesetzt.

In der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause am Freitag in Belgien landete der 32-Jährige im Ferrari in 1:44,574 Minuten gut zwei Zehntelsekunden vor seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc. Platz drei belegte der zweimalige Saisonsieger Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull.

Weltmeister Lewis Hamilton hatte an seinem Wagen früh Probleme mit dem Gaspedal. Das Bauteil wurde noch während der Session in den Ardennen getauscht, der Titelverteidiger kehrte jedoch wieder auf die mit über sieben Kilometern längste Strecke im Rennkalender zurück. Der britische WM-Spitzenreiter belegte mit 1,399 Sekunden Rückstand auf Vettel Platz sechs. Direkt vor ihm landete der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Nico Hülkenberg aus Emmerich musste sich im Renault mit Rang elf begnügen.

Vor dem 13. von 21 Saisonläufen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) führt Hamilton mit 250 Punkten souverän vor Bottas (188) und Verstappen (181). Der Heppenheimer Vettel ist mit 156 Zählern nur Vierter und will in Belgien seinen Erfolg aus dem Vorjahr möglichst wiederholen. Seitdem hat der viermalige Weltmeister kein Rennen mehr gewonnen.