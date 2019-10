Netto Markt hatte Donath vergessen zu bezahlen

ich habe beim Einkaufen im Netto Markt ein Donat gegessen und wollte ihn dann einfach mit bezahlen aber weil die Schlange an der Kasse wieder einmal so lang war hatte ich es vergessen und gerade als ich mich nach dem bezahlen meines Einkaufs Umdrehen wollte stand da der Detektiv und meinte ich solle mal bitte mitkommen das tat ich natürlich auch und er sprach mich dann auf den Donat an und erst da viel es mir wieder ein ich hatte zu ihm gemeint es sei nicht beabsichtigt gewesen und das ich nur vergessen hatte den Donat mit zu bezahlen er meinte ich müsse ihm 50 EUR bezahlen und das es ein Angebot von ihm sei das nur heute gelten würde ich lehnte ab er sagte Netto bestraft das allgemein mit 48 EUR + Anzeige + 1 Jahr Verbot den Laden zu betreten und das ich eine Anzeige wegen Raub bekomme was soll ich machen ich bin doch kein Dieb es ist nur ein versehen Mütter geben ihren Kindern auch ein Brötchen zu Essen und da kommt so was auch mal vor das es vergessen wird und auch die machen es nicht mit Absicht