In Kroatien steht die Handball-EM 2018 vor der entscheidenden Phase - allerdings ohne Titelverteidiger Deutschland. Die DHB-Auswahl hätte es am Mittwoch gegen Spanien aus eigener Kraft ins Halbfinale schaffen können, nach einer desaströsen zweiten Halbzeit jedoch verloren die "Bad Boys" am Ende verdient mit 27:31.



Das deutsche Team ist an diesem Freitag also zum Zuschauen verdammt, wenn Frankreich, Spanien, Dänemark und Schweden die Finalisten ausspielen, die dann am Sonntag (20.30 Uhr) um den Titel kämpfen. Auch findet heute das Spiel um Platz 5 statt.

Alle Partien am heutigen Freitag, den 26. Januar, im Überblick:

Spiel um Platz 5: Kroatien - Tschechien (15.30 Uhr)

Halbfinale: Frankreich - Spanien (18 Uhr)

Halbfinale: Dänemark - Schweden (20.30 Uhr)

Die Handball-EM 2018 im TV und Livestream

Wurden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von ARD und ZDF sowie in deren Mediatheken übertragen, endete die Berichterstattung beider Sender mit dem Ausscheiden gegen Spanien.



Wer sich für die nun noch folgenden Final- und Platzierungsspiele interessiert, kann die Partien im Livestream auf "Sportdeutschland.TV" und "Handball-Deutschland.TV" verfolgen.