Nach der äußerst erfolgreichen Vorrunde startet die deutsche Nationalmannschaft in die Hauptrunde der Handball-WM. Die DHB-Auswahl trifft am Donnerstagabend auf Argentinien. Diese Übersicht zeigt, wo Sie die Partie verfolgen können.

Seit Mittwoch, den 11. Januar läuft die Handball-WM in Schweden und Polen. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der Vorrunde mit Siegen gegen Katar, Serbien und Algerien bisher sehr gut geschlagen. Nun wartet Argentinien auf die DHB-Auswahl. Das Auftaktspiel der Hauptrunde wird ab 18 Uhr in der ARD übertragen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren müssen die deutschen Fans auch bei dieser Weltmeisterschaft ein Bezahlangebot abschließen. Wer alle 112 Spiele verfolgen möchte, kommt nicht um einen Turnierpass des Streamingdienstes "sportdeutschland.tv" herum. Das Angebot kostet einmalig 15 Euro und beinhaltet über 80 Exklusiv-Spiele.

Handball-WM: ARD-Moderator Bommes fällt gesundheitlich aus

Im Free-TV werden vor allem die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Rechte auf. Im ZDF wurden die zwei Vorrundenspiele gegen Katar und Algerien übertragen. Sollte das Team auch Viertelfinale und Finale erreichen, würden die Begegnungen ebenfalls im ZDF übertragen werden. Das Erste zeigte das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Serbien. Hinzu kommen nun die beiden Partien in der Hauptrunde und sowie ein Halbfinale, sollte der deutschen Mannschaft ein Einzug in das Final Four gelingen.

Die Moderation in der ARD übernimmt Stephanie Müller-Spirra. Als Experte steht ihr erneut der frühere Weltmeister Dominik Klein zur Seite. Der längjährige Moderator Alexander Bommes sagte seinen geplanten Einsatz aus gesundheitlichen Gründen ab. Im ZDF führt Katrin Müller-Hohenstein durch das Programm. An ihrer Seite sitzt Ex-Weltmeister Markus Baur.

15 weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung werden ebenfalls im Free-TV übertragen. "Eurosport" hat neben Halbfinale und Finale auch mehrere Partien in der Gruppenphase, darunter auch das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Polen übertragen. Auch in der Hauptrunde zeigt Eurosport einige Partien ohne deutsche Beteiligung im Free-TV.

Diese Spiele werden im Free-TV übertragen:

19. Januar (18 Uhr) - Deutschland gegen Argentinien (ARD)

gegen Argentinien (ARD) 19. Januar (20:30 Uhr) - Dänemark gegen Kroatien (Eurosport)

20. Januar (20:30 Uhr) - Island gegen Schweden (Eurosport)

21. Januar (18 Uhr) - Katar gegen Norwegen (Eurosport)

21. Januar (20:30 Uhr) - Niederlande gegen Deutschland (ZDF)

(ZDF) 23. Januar (18 Uhr) - Serbien gegen Niederlande (Eurosport)

23. Januar (20:30 Uhr) - Deutschland gegen Norwegen (ARD)

