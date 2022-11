von Christian Ewers In wenigen Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Bundestrainer Hansi Flick über sein Selbstverständnis als Teamplayer, die schwierige Suche nach einem Mittelstürmer und seine Führungsspieler fürs WM-Turnier.

Herr Flick, in knapp drei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Es ist Ihr erstes großes Turnier als Cheftrainer. Lassen Sie uns über das Sportliche sprechen: Verspüren Sie schon so etwas wie WM-Stimmung?

Ich freue mich, dass es bald losgeht. Am 14. November fliegen wir zu einem Testspiel in den Oman, drei Tage später geht es weiter nach Katar. Jeder Tag, jede Trainingseinheit bis zu unserem ersten WM-Spiel gegen Japan ist durchgeplant. Übungen, Lernziele, wer macht was – alles schon fixiert und notiert.

Flick, 57, ist seit August 2021 deutscher Bundestrainer. Er folgte auf Joachim Löw, dessen Assistent er beim WM-Sieg 2014 war © Katrin Binner / Laif

Was steht denn auf Ihren Zetteln?

Ha, das würden Sie gern wissen. (lacht)