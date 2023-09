Auf der Kippe – Bundestrainer Hansi Flick steckt in der schwierigsten Phase seiner Trainerkariere

von Christian Ewers Hansi Flick steckt in der tiefsten Schaffenskrise seiner Karriere – ausgerechnet jetzt, weniger als ein Jahr vor der Heim-EM 2024. In zwei Testspielen entscheidet sich nun, ob der Trainer beim DFB eine Zukunft hat.

Vor mehr als neun Jahren stand die deutsche Nationalmannschaft letztmals in einem Finale. Flanke Schürrle, Schuss Götze, Deutschland schlägt Argentinien 1:0 und ist Weltmeister. Damals an der Seitenlinie im Estádio do Maracanã von Rio de Janeiro: Assistenztrainer Hansi Flick.

Jetzt hat Flick sein nächstes Endspiel erreicht, eines allerdings, auf das er wohl gern verzichtet hätte. An diesem Samstag (20:45 Uhr, RTL) trifft das von ihm betreute DFB-Team auf Japan. Sollte die Partie verloren gehen und die Mannschaft auch drei Tage später gegen Frankreich nicht überzeugen, wird er nicht mehr im Amt zu halten sein.