Verrückt nach Harry: Kane ist der neue Superstar der Bundesliga – dabei will er das gar nicht sein

von Christian Ewers und Nico Schnurr Der Stürmer Harry Kane, in seiner Heimat England gefeiert und verehrt, trifft nun für den FC Bayern. Der Verein hat einen neuen Superstar – der aber gar keiner sein will.

Die dabei gewesen sind, die Letzten, die ausgeharrt hatten bis um zwei Uhr in der Früh, sie schwärmen noch immer von dieser Nacht. Ihre Worte klingen so ungläubig und verzückt, als sei alles erst gestern passiert. Dabei liegt die Nacht, in der Harry Kane zu den Bayern kam, nieder vom Himmel, könnte man meinen, schon einige Wochen zurück.

Am Abend des 11. August, einem Freitag, erscheint Kane, 30, in der Geschäftsstelle des Vereins, um letzte Details seines Vierjahresvertrags auszuhandeln. Komplizierter Papierkram, die Sache zieht sich, es vergeht Stunde um Stunde. Gelegentlich tritt Kane ans Fenster und winkt hinab auf die Säbener Straße, wo Bayern-Fans seinen Namen rufen.