Türkises Wasser wirkt so friedlich. Aber auf Hawaii paart sich an den berühmten Nordküsten von Oahu und Maui im Winter diese schöne Wasserfarbe mit krachenden Wellenriesen. Der Swell der vergangenen Tage war so groß, dass sogar der Big-Wave-Event der Surfvereinigung WSL abgesagt werden musste, weil die Wellen zu unkontrollierbar für normales Surfen wurden. Stattdessen ließen sich die Surfer dann mit Jetskis in die Welle ziehen. Am Folgetag setzte die WSL den Event dann doch fort: Billy Kemper gewann in haushohen Wellen vor Maui. Der stern hat einige Aufnahmen der vergangenen Tage vor Hawaii zusammengetragen.