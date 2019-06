Nach dem Halbfinal-Aus bei der WM in Kanada vor vier Jahren greifen die Fußballerinnen des Deutschen Fußballbundes (DFB) ab Samstag in Frankreich nach dem dritten Stern. Das Team von Bundestrainerin Martina Voß-Tecklenburg hat sein Quartier in Rennes bezogen und trifft am 8. Juni im ersten Vorrundenspiel der Gruppe B auf die unberechenbaren Chinesinnen. Später warten auf die DFB-Elf noch Spanien und Südafrika. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fans des Frauenfußballs: Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich die Rechte an sämtlichen 52 Partien gesichert und übertragen die Spiele live im TV oder als Livestream.

Live und im Stream: Volle Dröhnung bei ARD und ZDF

Im ZDF läuft am Freitagabend das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Frankreich und Außenseiter Südkorea. Die Übertragung mit Vorberichten beginnt um 20.15 Uhr, der Ball rollt im Pariser Prinzenpark dann ab 21 Uhr. Die DFB-Damen greifen wie erwähnt am Samstag in die Endrunde der achten Fußball-WM der Frauen ein. Das Spiel in Rennes wird um 15 Uhr angepfiffen. Die ARD ist ab 14.30 Uhr mit Expertin Nia Künzer und Reporter Bernd Schmelzer auf Sendung. Auch das dritte Vorrundenspiel gegen WM-Neuling Südafrika zeigt die ARD. Anstoß des entscheidenden Spiels um den Einzug ins Viertelfinale ist Montag, 17. Juni, 18 Uhr. Die vielleicht spannendste Partie in Gruppe B überträgt das ZDF am 12. Juni (Mittwoch) ab 17 Uhr. Dann trifft die deutsche Mannschaft im Stade du Hainaut in Valenciennes auf Spanien. Reporter für den Sender aus Mainz sind Norbert Galeske, Claudia Neumann und Béla Réthy. Die Livestreams begleiten Martin Schneider, Gari Paubandt und Michael Krämer.

Wer zwar keinen Fernseher in der Nähe, dafür aber eine stabile Internetverbindung hat, verpasst ebenfalls keine Sekunde der WM. ARD und ZDF bieten alle Spiele der WM in ihren Livestreams auf zdf.de/sport bzw. fifafrauenwm.sportschau.de.

Hier können Sie die WM-Spiele live verfolgen

Eröffnungsspiel

Frankreich - Südkorea: Fr., 7. Juni, ab 20.15 Uhr - ZDF

Frankreich - Südkorea: Deutschland - China: Sa., 8. Juni, ab 14.30 Uhr - ARD

Deutschland - Spanien: Mi., 12. Juni, ab 17.40 Uhr - ZDF

Deutschland - Südafrika: Mo., 17. Juni, ab 17.45 Uhr - ARD

Die K.o.-Phase live in TV und Livestream

Auch in der K.o.-Phase wechseln sich ARD und ZDF bei der Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung ab. Für Achtel- und Halbfinale ist das ZDF verantwortlich. Das Viertelfinale und das Endspiel zeigt - unabhängig von einer möglichen deutschen Beteiligung - die ARD. Folgend die Anstoß- und Übertragungszeiten der Achtel- und Viertelfinals für den Fall, dass sich Deutschland als Erster oder Zweiter der Gruppe B für die K.o.-Phase des Turniers qualifiziert.

Achtelfinale (Grenoble): Sa., 22. Juni, 17.30 Uhr - ZDF

Achtelfinale (Reims): Mo., 24. Juni, 18.00 Uhr - ZDF

Viertelfinale (Paris): Fr., 28. Juni, 21 Uhr - ARD

Viertelfinale (Rennes): Sa., 29. Juni, 18.30 Uhr - ARD

Finale (Lyon): So., 7. Juli, 17 Uhr - ARD

Quellen: sportschau.de; zdf.de