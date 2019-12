Am Abend eröffnen die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund den 17. und letzten Spieltag der Hinrunde der 1. Fußball-Bundesliga. Erfreulich für alle Fußballfans ohne Abo der Pay-TV-Anbieter Sky und DAZN: Die Partie zwischen den zuletzt wechselhaft agierenden Kraichgauern und dem BVB wird ab 20:30 Uhr im Free-TV übertragen.

Im direkten Vergleich mit Hoffenheim liegt der Tabellen-Vierte aus Dortmund mit acht Siegen aus 22 Spielen vorn. Die TSG bezwang die Borussen immerhin fünf Mal. Neun Partien endeten remis. Kurios: In den letzten zwölf Duellen konnten weder die TSG noch die Borussia auf des Gegners Platz gewinnen. Auf dem Papier riecht es also nach einem Dreier für den Tabellen-Neunten. Dafür spricht, dass das Team von Alfred Schreuder am Mittwoch nach drei sieglosen Spielen erstmals wieder als Sieger vom Platz ging (2:0 beim 1. FC Union Berlin). Den Dortmundern dürfte die wacklige Defensive des Gegners und ihre Offensiv-Power Mut machen. Auch wenn sich das 3:3 am Dienstag gegen Tabellenführer RB Leipzig eher wie eine Niederlage angefühlt hat.

Free TV: So sehen Sie Hoffenheim vs. Dortmund live

Ab 20:15 Uhr berichtet das ZDF in einem SPORTextra live aus der PreZero-Arena in Sinsheim. Moderiert wird die Partie von Béla Réthy – als Experte analysiert Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn die wichtigsten Szenen des Spiels. Wer unterwegs ist, kann die Partie live im Stream auf zdf.de verfolgen. Auch DAZN-Abonnenten gehen nicht leer aus. Der Pay-TV-Sender überträgt das Eröffnungsspiel des 17. Spieltags ebenfalls live im Stream.