Es ist eines der heißesten Derbys der zweiten Liga: Am Freitag empfängt der HSV den FC St. Pauli zum Hamburg-Duell. Die Tickets sind schon lange ausverkauft. Doch es gibt eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Das Spiel ist kostenlos im Livestream zu sehen.

Das 109. Hamburger Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga kann kostenfrei live gesehen werden – und zwar im Internet. Die Partie des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) wird vom Pay-TV-Sender Sky Sport auf dessen YouTube-Kanal in einer gesonderten Live-Übertragung zu sehen sein. Unter dem Titel "Dein Derby - Große Freiheit für alle" will Sky nach eigenen Angaben die "streamingaffinen Fußballfans in Deutschland ansprechen".

HSV vs. St. Pauli: Sky überträgt Stadtderby kostenlos auf Youtube

Neben den Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Pascal Martin wird Sky-Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka die Übertragung begleiten. Die Sendung bei Sky Sport YouTube läuft von 18.15 Uhr und 20.45 Uhr. Auf dem Kanal präsentiert Sky auch kostenfrei die Spiele der Endrunde der Junioren-Bundesliga U17 und U19. Das Spiel der beiden hanseatischen Rivalen wird wie üblich auch über das kostenpflichtige Angebot von Sky gezeigt, auch auf dem Nachrichtenkanal Sky Sport News. Dabei wird der Ex-HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga die Begegnung mit Reporter Martin Groß kommentieren.

Der HSV liegt vor dem 29. Spieltag als Tabellendritter auf dem Relegationsrang mit fünf Punkten hinter dem Ersten Darmstadt 98 und einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim. Ein Sieg der Hamburger wäre wichtig, um den Kontakt zu den beiden Vereinen auf den direkten Aufstiegsplätzen nicht zu verlieren. Der FC St. Pauli ist Fünfter mit sechs Punkten Rückstand auf den Rivalen aus der Nachbarschaft. Verliert der Kiez-Club, dürfte das Thema Aufstieg beendet sein.

Erstmals seit der Corona-Pandemie findet ein Stadtderby im Volksparkstadion wieder vor ausverkauftem Rängen statt. 57.000 Zuschauer werden erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die rivalisierenden Fan-Lager zu trennen und Ausschreitungen zu verhindern.