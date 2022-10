Was macht eigentlich Thomas Hellriegel?

Als erster deutscher Triathlet gewann er 1997 den legendären Ironman auf Hawaii. Interview: Moritz Dickentmann

Herr Hellriegel, Ihr Sieg beim Ironman damals war hart erkämpft: Nach dem Zieleinlauf ging es erst mal ins Sanitätszelt. Wie erinnern Sie sich an das Rennen?

Der Rennverlauf war ideal für mich. Als Quartett hatten wir die starken Läufer früh distanziert, ich konnte in der Gruppe dennoch Kraft sparen für den Marathon. Der Vorsprung reichte endlich für den Sieg. Die äußeren Bedingungen waren hingegen übel: unfassbar heiß und extrem windig. Eine untypische Kombination für Hawaii. Im Ziel war ich dehydriert und konnte lange Zeit keine Dopingprobe abgeben – pinkeln ging einfach nicht. Anderen erging es noch schlechter. Zwei Frauen brachen auf den letzten Metern so ein, dass sie ins Ziel krabbeln mussten.