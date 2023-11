von Christian Ewers und Joachim Rienhardt Die Geständnisse eines Champions: Jan Ullrich spricht erstmals über das Blutdoping zu seiner Zeit als Telekom-Profi − und erzählt, wie Alkoholexzesse seine Ehe zerstört haben.

Herr Ullrich, ein Satz von Ihnen ist im Gedächtnis geblieben: "Ich habe niemanden betrogen." Der Satz "Ich habe gedopt" kam Ihnen bislang nicht über die Lippen. Warum?

Weil ich nicht die Kraft dazu hatte. Meine Vergangenheit hat mir so sehr auf der Seele gesessen. Die war so groß und so belastend. Auch deshalb bin ich viele Jahre ein Meister im Verdrängen gewesen.