Amazon, Google & Co. Absturz an den Tech-Börsen: So viel ärmer sind Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg & Co. nun

1 von 6 Zurück Weiter Zurück Weiter Jeff Bezos: Der Amazon-Gründer hat seit dem Peak seines Vermögens mehr als 100 Milliarden Dollar verloren. Im Juli 2021 zählte er 214 Milliarden Dollar, aktuell sind es nur noch rund 111 Milliarden. Mehr