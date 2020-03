Liverpool, 27.03.20: Angeführt von Trainer Jürgen Klopp haben die Profis und Mitarbeiter des FC Liverpool in einer Video-Botschaft den großen Einsatz aller Helfer im Gesundheitswesen in der Corona-Krise gewürdigt.

O-TON Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool «Danke an all die unglaublichen Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, also das gesamte Gesundheitspersonal da draußen. Es ist unglaublich, was ihr tut. Und im Namen von allen vom LFC will ich euch sagen: Danke! Oder wie wir in Deutschland sagen würden: Vielen Dank!»

Auch die Top-Stars des Champions-League-Siegers sprechen ihre Danksagungen in ihrer jeweiligen Muttersprache aus. Darunter Abwehrriese Virgil van Dijk, Top-Torjäger Mohamed Salah, Sadio Mané und viele mehr.

Video-Ausschnitt

Eine schöne Geste in Krisen-Zeiten vom gesamten Team des FC Liverpool.