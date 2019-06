Beim Hundert-Meter-Rennen dreht sie auf, die 50 Meter legt Julia "Hurrikan" Hawkins in Rekordzeit zurück. Und rockt damit die Riege der Über-Hundertjährigen bei den Senioren-Wettkämpfen im US-amerikanischen Albuquerque. Sie selbst ist stattliche 103, vor zwei Jahren stellte diese wahrhaft rüstige Rentnerin den Weltrekord für ihre Altersklasse in der 100-Meter-Distanz auf, die sie in unter 40 Sekunden schaffte. Dabei ging die ehemalige Lehrerin ihre Laufkarriere überhaupt erst im Alter von 101 an. Ihr Sohn Lad Hawkins beschreibt seine Mutter als stets aktiv. "Ich nenne sie eine kleine, alte Dame in Tennisschuhen." Die haben den hetzenden Hurrikan dieses Mal immerhin in knapp über 46 Sekunden über die Ziellinie und zum Sieg getragen. Hawkins trainiert in ihrem Garten in Louisiana und sagt, das Laufen halte sie fit, geistig und körperlich. Das könne auch für andere Senioren gelten. "Das soll sie zu einem gesunden Leben und zu solchen Aktivitäten auch im Alter inspirieren." Auf ihren Lorbeeren ausruhen will sich Julia "Hurrikan" Hawkins nicht, vor ihr lägen schließlich noch weitere Rennen - und Siege.