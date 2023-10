von Christian Ewers Während der zehntägigen USA-Reise hat Julian Nagelsmann aus einem Häuflein verschüchterter Spieler ein schlagkräftiges Team geformt – weil es ihm gelang, für viele Spieler neue Positionen auf dem Platz zu finden.

An diesem Mittwoch, um 18:10 Uhr Ortszeit, fliegt die deutsche Nationalmannschaft von Newark zurück nach Frankfurt. Bevor sich die Wege der Spieler gabeln, hielt Julian Nagelsmann eine Ansprache in der Kabine des Lincoln Financial Field-Stadions in Philadelphia. Es hätte eine lange Rede werden können, denn im Abendspiel am Dienstag gegen Mexiko hatte sich noch einmal alles verdichtet, was Nagelsmanns Team derzeit auszeichnet – und was es so angreifbar und verletzlich macht.

Julian Nagelsmann: "Noch nie eine Mannschaft trainiert, die Dinge so schnell umsetzt"

Doch der Bundestrainer stieg nicht in eine tiefere Analyse ein, das wilde 2:2 würde er später besprechen. Stattdessen machte Nagelsmann seinen Spielern ein Kompliment. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich noch nie eine Mannschaft trainiert habe, die Dinge so schnell umsetzt", berichtete Nagelsmann, nachdem er die Kabine wieder verlassen hatte. "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden."

Diese Lobesrede war ein rhetorischer Kniff. Während der zurückliegenden zehn Tage in den Vereinigten Staaten ist Nagelsmann als Starkredner aufgefallen. Er wollte nur Chancen und Potenziale sehen, Schwierigkeiten und Hürden aber keine. Die wackelige Defensive eine Problemzone? "Ich sehe keine Problempositionen", sagte Nagelsmann, obwohl er es natürlich besser wusste.

Analyse Neuer Bundestrainer Julian Nagelsmann macht eine Blitzinventur und will das deutsche Spiel entschlacken

Die Tage des Zweifelns sind vorbei, das hat er verfügt in den USA. Nagelsmann besäße auch keine Zeit für Introspektionen. Noch vier Länderspiele – zwei im November und zwei im nächsten Frühjahr – dann muss der Trainer seinen Kader für die Europameisterschaft 2024 melden.

Die Besten in der Nationalmannschaft: Prinzip Schulhof gilt beim DFB

Es ist erstaunlich, was Nagelsmann binnen weniger Trainingseinheiten bewegt hat in dieser Mannschaft, die noch Anfang September am Boden gelegen hatte nach einem 1:4 gegen Japan und drei missratenen Testspielen im Juni.

Es genügten ihm wenige Handgriffe, um aus einem Kader von verunsicherten Flick-Spielern ein schlagkräftiges Nagelmann-Team zu formen. Für Ilkay Gündogan fand er endlich den richtigen Platz im Team, er schob ihn, den nominellen Sechser, weiter nach vorn – auf jene Position, die er einst auch bei Manchester City einnahm und auf der er Champions-League-Sieger und englischer Meister wurde. Gündogans Ausflüge in die Offensive ließ er von Pascal Groß absichern, der zuvor nur Kennern der Premier League aufgefallen sein dürfte, nämlich als Abwehr-Allrounder des Mittelklasse-Klubs Brighton & Hove Albion.

Nagelsmanns größter Scoop ist jedoch eine Offensiv-Achse bestehend aus Jamal Musiala und Florian Wirtz. Langezeit galt es als Ding der Unmöglichkeit, beide gleichzeitig spielen zu lassen. Sind zu ähnliche Typen, nehmen sich bloß gegenseitig die Sonne, so lautete einmütig das Urteil der sogenannten Experten.

Welch ein Irrglaube, meint Nagelsmann. Früher auf dem Schulhof hätte man doch auch stets versucht, die besten Fußballer in die eigene Mannschaft zu wählen. Warum sollte das bei der Nationalmannschaft anders sein?

Also stellte er Wirtz und Musiala, diese beiden Hochbegabten, gestaffelt auf. Der Leverkusener Wirtz, 20, organisierte den Spielaufbau und der Münchener Musiala, 20, durfte anarchische Sturmläufe durch den Strafraum des Gegners starten. Dass sich Nagelsmann dies traute, ist verwunderlich, denn eigentlich gehört er der Kaste der Konzepttrainer an, die an die Magie der Taktiktafel glauben und Abweichungen vom sogenannten Matchplan missbilligen.

Nagelsmann hat Wandel vom Vereinstrainer zum Bundestrainer bruchlos vollzogen

Es zeugt von der Reife Nagelmanns, dass er entgegen seinem Naturell dem deutschen Spiel eine Portion Wahnsinn verordnet. Es zeigt zudem, wie pragmatisch er geworden ist. Da spricht nichts Weihevolles mehr aus seinen Worten; Nagelsmann schaut nüchtern auf seinen Job. Den Wandel vom Vereinstrainer zum Bundestrainer hat er bruchlos vollzogen.

Aus dem Umfeld der Mannschaft ist zu hören, dass Nagelsmann die gesamte DFB-Führungsspitze hinter sich versammelt hat. Das Vertrauen in ihn ist groß – niemand nölt, dass auch er es nicht geschafft hat, eine schlüssige Abwehrformation zu finden. Nagelsmann schiebt die Spieler wie Schachfiguren hin und her. In zwei Partien probierte er fünf Außenverteidiger aus (Tah, Süle, Gosens, Raum, Thiaw), und niemand mosert. Bei Hansi Flick hätte es geheißen: Wie planlos der Trainer doch ist. Bei Nagelsmann heißt es: Er hat Ideen, er versucht etwas. Gut so.

Ob Nagelsmann es schafft, bis zum Anpfiff der EM im nächsten Juni die Abwehr zu stabilisieren? Beim nächsten Lehrgang im November will er an Feinheiten arbeiten, das stellte er am Dienstag in Aussicht. Viel spricht aber dafür, dass Nagelsmann die Abwehrarbeit nach vorn verlagern wird. "Das Vierer-Mittelfeld ist unser Prunkstück", sagte er in Philadelphia. Hier sollen künftig die Angriffswellen des Gegners gebrochen werden, damit es die Defensive leichter hat.

Mitte November stehen Länderspiele gegen die Türkei in Berlin und gegen Österreich in Wien an. Bis dahin will Nagelsmann mit seinen Spielern in Kontakt bleiben und ihnen zum Beispiel Videoschnipsel von Schlüsselszenen schicken. "Nationalmannschaft ist Passion", sagt er, "Verein ist Alltag".

Ein Satz voller Pathos, er passt bestens in die USA. Nagelsmann hofft, dass die Wirkung anhält, auch wenn es jetzt zurück nach Deutschland in den Alltag geht.