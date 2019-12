Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin soll im Sommer 2020 seine zwölfte Tour de France bestreiten.

Der 34-Jährige steht im Aufgebot für die 107. Frankreich-Rundfahrt, das sein Team Jumbo-Visma bei der Teampräsentation in Amsterdam bereits über ein halbes Jahr vor dem Saisonhöhepunkt vorstellte. Der niederländische Rad-Rennstall möchte gleich mit drei Kapitänen bei der Tour 2020 um den Sieg mitfahren: Der diesjährige Tour-Dritte Steven Kruijswijk, der Vuelta-Sieger Primoz Roglic und Neuzugang Tom Dumoulin bilden das Spitzentrio von Jumbo-Visma.

Martin soll seinem Team vor allem auf den Flachetappen helfen. Der Wahl-Schweizer, dessen Vertrag Ende 2020 ausläuft, hatte zuletzt Gedanken an sein Karriereende geäußert.

Gestartet wird die Tour im nächsten Jahr am 27. Juni in der Küstenstadt Nizza im Südosten Frankreichs und endet nach 3470 Kilometern am 19. Juli auf der Pariser Prachtmeile Champs-Elysées. Titelverteidiger ist der Kolumbianer Egan Bernal vom Team Ineos. Die britische Rennstall stellte in Geraint Thomas (2018) und Chris Froome (2013, 2015-2017) auch die Sieger der Vorjahre. Die vier schweren Bergankünfte auf dem Etappenplan kommen auch dem diesjährigen Tour-Vierten Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe entgegen.