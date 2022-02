Russlands Angriff auf die Ukraine stellt auch die Fifa vor ein Problem. Mit Tschechien hat nun auch der letzte mögliche Gegner Russlands die Playoffs zur Fußball-WM-Qualifikation abgesagt.

Zuerst weigerte sich Polen in den anstehenden Fußball-WM-Playoffs gegen den fußballerischen Gegner Russland am 24. März anzutreten, dann zog Schweden nach. Nun sagt auch der dritte und letzte Spielpartner Tschechien ab.

Nach dem polnischen und schwedischen verkündete am Sonntag auch der tschechische Fußball-Verband, "unter keinen Umständen" gegen Russland spielen zu wollen. Auf Instagram gibt der Verband ein deutliches Statement ab: "Das FACR-Management, angeführt vom Exekutivkomitee, dem Implementierungsteam und den Spielern der tschechischen Fußballnationalmannschaft, sind sich einig, dass es in der heutigen Situation nicht möglich ist, gegen die russische Nationalmannschaft anzutreten, auch nicht auf dem neutralen Feld. Wir alle wollen, dass der Krieg so schnell wie möglich endet."

FIFA muss schnellstmöglich eine Lösung für die WM Playoff-Spiele finden

Damit gerät der Weltverband FIFA noch stärker unter Druck, eine Lösung für die Playoff-Spiele am 24. und 29. März zu präsentieren. In diesen sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland spielen, der Sieger fünf Tage später wieder in Russland auf den Gewinner der Partie von Schweden und Tschechien treffen.

Der tschechischen Verbandsmitteilung zufolge soll nun der Kontakt zur Fifa und auch zur Europäischen Fußball-Union Uefa aufgenommen werden. In den europäischen Playoffs zur WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) werden insgesamt drei Tickets vergeben.

