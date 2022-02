Sehen Sie im Video: Kelly Slater reitet vor Hawaii die perfekte Welle.





















Spannender hätte es kaum sein können. Die Zeit war fast abgelaufen und dann surft der 11-fache Weltmeister Kelly Slater am Dienstag diese Welle auf Hawaii beim ersten Contest in der neuen Saison. Damit zieht er souverän ins Halbfinale ein und stellt mal wieder sein Können unter Beweis. "Es ist einfach verrückt, wie oft mir das in den letzten 30 Jahren passiert ist. Keine Ahnung, woran das liegt. Außer vielleicht, dass ich immer viel Zeit im Ozean verbracht habe." Der aus Florida stammende Kelly Slater ist mittlerweile fast 50 Jahre alt. Sein Geburtstag ist am 11. Februar. Ein schönes Geschenk wäre natürlich das Erreichen des Finals des Wettbewerbs Billabong Pro Pipeline. Es wird in den kommenden Tagen stattfinden.

Mehr