Warum gibt es bei der Handball-EM so viele positive Corona-Fälle in der deutschen Nationalmannschaft? Nicht nur die Handball-Bundesliga ist besorgt.

Corona-Alarm bei der Handball-Europameisterschaft – mehrere Fälle wirbeln das Turnier in der Slowakei und in Ungarn heftig durcheinander. Die Handball-Bundesliga (HBL) blickt mit großer Sorge auf die Ansteckungen in der deutschen Nationalmannschaft. "Ich will nicht sagen, dass das der größtmögliche anzunehmende Unfall ist. Aber das ist natürlich schwer", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Insgesamt neun deutsche Spieler wurden bei der Europameisterschaft im Teamhotel in Bratislava mittlerweile positiv auf Corona getestet: Nach sieben Fällen vom Vortag wurden am Dienstagnachmittag zwei weitere gemeldet. Nach den Infektionen von Torwart Till Klimpke und Marcel Schiller fallen insgesamt neun Akteure für die Partie an diesem Dienstag aus.

Obwohl der Infektionsherd unklar ist, hatte Bundestrainer Alfred Gislason schon am Vortag reagiert und fünf Bundesliga-Profis um Torwart-Routinier Johannes Bitter für die abschließende Vorrundenpartie am Dienstag (18 Uhr / ZDF) gegen Polen nachnominiert. Bohmann betrachtet die Nachnominierungen mit Skepsis.

"Möglicherweise gibt es noch weitere Corona-Fälle in der Mannschaft. Ob es dann Sinn macht, immer weiter nachzunominieren, muss man sehen", sagte Bohmann dazu – er war zu der Situation gefragt worden, als insgesamt sieben Fälle bekannt waren. Mit den zwei weiteren Fällen schienen seine Sorgen am Dienstagnachmittag bestätigt. "Da muss man dann sehr vorsichtig sein und nicht sagen, ich mach's noch viel schlimmer, als es ist. Wenn es jetzt noch weitere Ausbrüche gibt, dann haben wir eine neue Situation", hatte er gesagt.

PCR-Tests für das gesamte deutsche Team bei der Handball-EM

An diesem Dienstag sollte die gesamte DHB-Delegation einen weiteren PCR-Test absolvieren. Warum die deutsche Mannschaft derart stark betroffen ist, ist dem DHB ein Rätsel. Bohmann will weder dem DHB noch dem europäischen Verband EHF einen Vorwurf machen, der Liga-Boss sieht eine Erklärung in der hochansteckenden Omikron-Variante.

"Die Infektiosität ist unvergleichlich höher als in der Vergangenheit. Ich maße mir nicht an zu sagen, ob das am Hygienekonzept des Turniers liegt – oder ist jedes Hygienekonzept bei dieser Infektiosität überfordert?", sagte der 57-Jährige. "Man wird im Nachhinein bewerten müssen, ob es richtig war, das Konzept so offen zu lassen."

Die Europäische Handballföderation (EHF) reagierte ebenfalls auf die Fälle und sieht das Hygienekonzept des Turniers vor große Herausforderungen gestellt. "Das ist gar nicht zu leugnen. Allerdings war, als das Hygienekonzept entwickelt und mit den Organisatoren abgestimmt wurde, die Situation eine andere", sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner.

Trotz der Ansteckungen der deutschen Spieler hält die EHF ihr Konzept auch in der aktuellen Situation mit der hochansteckenden Omikron-Variante für angemessen. "Gemeinsam mit den Organisatoren haben wir schon vor dem Turnier an einigen Stellen nachgeschärft und schärfen auch laufend nach", sagte Hausleitner. Das betrifft aus Sicht des Österreichers auch die Unterkünfte der Teams in der Slowakei und Ungarn.

Beschwerde über mangelnden Corona-Schutz in ungarischem Hotel

"Alle Mannschaften haben ihre eigenen Bereiche in den Hotels. In diesen Bereichen essen sie auch. Teams, in denen es zu mehreren Infektionen kam, sind in Einzelzimmern untergebracht. Was die Hotels anbelangt, befinden sich die Teams im Prinzip schon in einer Blase", sagte Hausleitner. Dabei hatte sich Frankreichs mehrfacher Welthandballer Nikola Karabatic zu EM-Beginn über die Zustände im Hotel in Ungarn beschwert, wo sich die Franzosen nach seinen Angaben unter Gästen bewegt haben, die keine Maske trugen. "Die möglichen Missstände wurden angesprochen und behoben", sagte Hausleitner.

Einen Abbruch des Turniers zieht die EHF derzeit offenbar nicht in Betracht. "In einem Mannschaftssport wie Handball und auch in einem Fall wie dem Spiel Deutschland gegen Polen zeigt sich, dass zum einen die Möglichkeit gegeben ist, Nachrücker zu nominieren und zum anderen, dass die Qualität dieser Nachrücker sehr hoch ist", sagte er.

Die Corona-Lage bei der Handball-Europameisterschaft machen auch dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt Sorgen. "Das ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Mit Blick auf den Neustart der Bundesliga nach der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei ergänzte Schmäschkes THW-Kollege Viktor Szilagyi: "Wir müssen verhindern, dass Infektionen in die Mannschaft getragen werden."

Beide Manager setzen auf die bislang gemachten Erfahrungen in der Pandemie. Szilagyi sagte: "Wir haben unsere Teststrategie, wenn die Jungs wieder da sind." Schmäschke wies darauf hin, "dass wir seit zwei Jahren darin geschult sind. Ich hoffe, dass alle gesund und coronafrei zurückkommen." Die Flensburger haben elf Spieler bei der EM, die Kieler mit dem nachgereisten Rune Dahmke neun.

Für Szilagyi steht über allem, dass bei allen Fällen bislang nur minimale bis keine Symptome aufgetreten sind: "Das ist eine gute und wichtige Nachricht." Kritik an der Situation vor Ort äußerte keiner der beiden Geschäftsführer. "Das muss man mit Bedacht sehen", sagte der Österreicher Szilagyi: "Vorwürfe bringen nichts."

Sehen Sie im Video: Wie schnell und wo genau verbreitet sich das Coronavirus in Deutschland und der Welt? Wie entwickeln sich die Covid-19-Infektionszahlen in den Bundesländern? Das Corona-Briefing von n-tv gibt einen aktuellen Überblick.