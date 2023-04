Laufjacken sollten mindestens zwei wichtige Kriterien erfüllen. Was beim Kauf sonst noch wichtig ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

von Jan Sägert Laufjacken haben es nicht leicht. Sie sollen des Joggers Körper vor Wind und Wetter schützen. Überhitzen darf der Läufermotor aber auch nicht. Tipps und Gedanken zum Thema Laufjacken für Männer.

Der April ist ein verflixt komplizierter Monat. Weder heiß noch kalt. Graupelschauer am Morgen, T-Shirt-Wetter am Nachmittag. Mütze auf, Mütze ab. Auch Läufern treiben die eigenwilligen Marotten des April die Schweißperlen auf die Stirn. Und zwar häufig schon vor dem Training. Kurz oder lang? Zwei Schichten? Oder doch drei? Und was ist mit der Laufjacke? Fragen über Fragen.

Dabei ist es gar nicht so kompliziert, sich adäquat und bequem zu kleiden. Doch wie so häufig im Leben geht es darum, den goldenen Mittelweg zu finden. Welche Rolle Laufjacken dabei spielen, warum sich atmungsaktiv und winddicht (nicht ganz) ausschließen, welche Sie zum Start in die Laufsaison 2023 aus dem Schrank holen sollten und was in diesem Jahr auf dem Läufersteg angesagt ist, klärt dieser Artikel.

Laufjacken für Männer: Zwei Kriterien sind entscheidend

Laufjacken haben zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen sollen sie ihren Träger schützen. Im Winter vor niedrigen Temperaturen, im Frühling eher vor Nieselregen oder den letzten kühlen Windböen aus dem Osten. Dazu sollten Laufjacken bequem sein. Denn selbst die höchste Wassersäule und vor Kälte schützende High-Tech-Fasern sind wertlos, wenn die Jacke beim Laufen unter den Achseln zwickt oder der Reißverschluss an Hals und Kinn reibt. Zudem sorgt es für Frust und schlechte Laune. Das Problem: Wie hoch der Wohlfühlfaktor der neuen Laufjacke ist, stellt sich in der Regel erst beim ersten Läufchen heraus. Achten Sie beim Online-Wühlen also immer auch auf Hinweise des Herstellers, der häufig hilfreiche Tipps zur Passform gibt.

Winddicht und atmungsaktiv: Passt das zusammen?

Im Gegensatz zu gewöhnlicher Alltagskleidung müssen Sportsachen bisweilen einiges ertragen. Nicht nur, dass sie sich gegen Wind, Regen und Kälte wehren müssen. Auch von innen werden die Funktionsfasern herausgefordert. Nun besteht die große Kunst hochwertiger Funktionsbekleidung darin, den Schweiß in Form von Wasserdampf nach außen abzutransportieren – zugleich aber dafür zu sorgen, dass der Körper nicht auskühlt. Regen und kalte Luft sollten also draußen bleiben. Durchlässig von innen und wind- und wasserdicht von außen. Vor Kälte isolieren und zugleich Wärme abtransportieren. Klingt nach einem kniffligen Unterfangen. Kann das gelingen?

Es gibt tatsächlich Kunstfasern, denen dieses Kunststück gelingt. Dafür kombinieren Hersteller von Laufjacken verschiedene Fasertypen miteinander. Bis zu gewissen Grenzen schützen die verarbeiteten Fasern den Körper vor dem Auskühlen und sorgen gleichzeitig dafür, dass der Körper nicht überhitzt, indem überschüssige Wärme und Wasserdampf nach außen abtransportiert werden. Eine Glanzleistung. Vor allem im April, wenn das (Lauf)-Wetter hin und wieder noch etwas verrückt spielt, sind solche Laufjacken Gold wert. Zusätzlich mit leichtem Fleece gefütterte Laufjacken sind nur bei wirklich eisigen Temperaturen sinnvoll.

Geschmacksache ist dagegen, ob eine Laufjacke mit einer Kapuze ausgestattet sein muss. Bei entsprechender Witterung schützt eine dünne Laufmütze den Kopf sicher effektiver. Im Falle eines Schauers kann eine Kapuze kurzfristig helfen.

Laufjacken für Männer: Der häufigste Fehler

Überhaupt neigen viele Hobbyläufer:innen dazu, sich beim Sport im Freien zu dick anzuziehen. Als Eselsbrücke für der Temperatur angemessene Laufkleidung hilft Folgendes: Schlagen Sie drei Grad auf die aktuelle Außentemperatur und entscheiden Sie dann, was Sie bei dieser Witterung anziehen. Gehen sie also beispielsweise von 13 Grad aus, wenn das Thermometer zehn Grad anzeigt. So frösteln Sie zwar unter Umständen in den ersten Minuten ein wenig – verhindern aber, dass ihr Körper überhitzt, wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat. Die naheliegende Idee, die Laufjacke während des Trainings auszuziehen, sollten Sie schnell verwerfen. In der Regel sind die Schichten, die Sie darunter tragen, alles andere als isolierend. So trifft der Wind direkt auf den verschwitzten Körper und die Wärmeregulierung ist dahin.

Weitere Tipps zum Thema Jogging-Outfit lesen Sie hier.

Greifen Sie bei frühlingshaften Temperaturen um zehn Grad also am besten zu einem dünnen Funktionsshirt als Base Layer. Die Laufjacke, die Sie darüber ziehen, sollte windabweisend und atmungsaktiv sein. Eher kontraproduktiv sind Laufjacken, sobald die Temperaturen auf Werte um 15 Grad klettern. Hier muss der Körper kaum noch vor der Witterung geschützt werden. Stattdessen sollte sichergestellt sein, dass der Schweiß auf der Haut von den Funktionsfasern aufgenommen und abtransportiert wird. In der Regel sind im Frühsommer direkt am Körper anliegende kurze oder lange Laufshirts die beste Lösung. Spätestens mit den ersten Herbststürmen schlägt dann wieder die Stunde der Laufjacken.

