Joshua Abuaku ist im WM-Finale über 400 Meter Hürden Achter und Letzter geworden. Dem deutschen Rekord von Harald Schmid kam er nicht näher. Der 27-Jährige blieb in 48,53 Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit von 48,32 Sekunden, die er bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im Vorlauf aufgestellt hatte.

"Es ist okay auf jeden Fall. Ich bin nicht zufrieden. Was für mich persönlich wichtig ist, ich kann auf jeden Fall den Anschluss halten", sagte er direkt nach dem Rennen. "Ich bin sicher, wir ziehen durch bis nächstes Jahr und dann sieht das Ergebnis bei den Olympischen Spielen hoffentlich ein bisschen besser aus."

Der Frankfurter Abuaku war der erste deutsche Starter in einem WM-Finale über 400 Meter Hürden seit 1987. Der deutsche Rekord von Schmid ist sogar noch fünf Jahre älter und liegt bei 47,48 Sekunden. Schmid ist der einzige deutsche Läufer über 400 Meter Hürden, der jemals schneller als Abuaku war.

Warholm siegt vor McMaster und Benjamin

Der Titel ging erwartungsgemäß an den norwegischen Weltrekordler Karsten Warholm. Der zweimalige Weltmeister und Olympiasieger siegte in 46,88 Sekunden vor Kyron McMaster von den Britischen Jungferninseln, der 47,34 Sekunden lief. Der Amerikaner Rai Benjamin wurde in 47,56 Sekunden Dritter.

Bei ihrer WM-Premiere qualifizierte sich die 21-jährige Olivia Gürth nach kluger Renneinteilung in Bestzeit von 9:24,28 Minuten für das Finale über 3000 Meter Hindernis am Sonntag. "Da möchte ich mich auch nicht von einem verrückten Anfangstempo irritieren lassen", sagte die U23-Europameisterin.