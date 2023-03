Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat bei den Europameisterschaften in Istanbul eine Medaille verpasst.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat bei den Europameisterschaften in Istanbul eine Medaille verpasst.

Die 29-Jährige musste sich mit 6,83 Metern beim Sieg der Britin Jazmin Sawyers mit Rang vier begnügen. Die EM-Dritte Sawyers siegte mit der Weltjahresbestleistung von sieben Metern. Silber ging an die Italienerin Larissa Iapichino vor der serbischen Freiluft-Europameisterin Ivana Vuleta. Der Deutschen Leichtathletik-Verband beendete die Wettkämpfe in der Türkei mit einem Titel durch 3000-Meter-Läuferin Hanna Klein und insgesamt vier Medaillen.

Mihambo muss auf ihre Siegpremiere in der Halle weiter warten. Bei Freiluft-Wettkämpfen triumphierte die Sportlerin von der LG Kurpfalz bereits bei Olympia, Weltmeisterschaften und EM. In diesem Jahr war es ihr bei der Jahresplanung möglich, sich gezielt auf die Titelkämpfe in der Halle vorzubereiten - doch bei dem nervenzehrenden Wettkampf ging sie leer aus. Jahres-Höhepunkt der Leichtathleten sind die Weltmeisterschaften im August in Budapest. Dort will Mihambo den dritten WM-Sieg nacheinander bejubeln.