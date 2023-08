Leo Neugebauer (l) aus Deutschland in Aktion. Foto

Deutschlands Zehnkämpfer sind vielversprechend in ihren WM-Wettkampf gestartet. Der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer, der die Weltjahresbestenliste anführt, sprintete über 100 Meter in 10,69 Sekunden und damit nah an seiner Bestzeit ins Ziel.

Deutschlands Zehnkämpfer sind vielversprechend in ihren WM-Wettkampf gestartet. Der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer, der die Weltjahresbestenliste anführt, sprintete über 100 Meter in 10,69 Sekunden und damit nah an seiner Bestzeit ins Ziel.

Niklas Kaul verbuchte in Budapest in 11,20 Sekunden eine Saisonbestleistung. Schnellster Deutscher war der Ulmer Manuel Eitel, der in 10,44 Sekunden der insgesamt drittschnellste Läufer war. Nach der ersten Disziplin führt der kanadische Olympiasieger Damian Warner (10,32).

"Ich bin guter Dinge, dass die nächsten Wettkämpfe nicht nur okay sind", sagte Bundestrainer Christopher Hallmann im ZDF über den Start von Neugebauer. "Wir freuen uns jetzt endlich, dass es losgeht." Es werde sehr spannend bei einem "Highlight" der WM.