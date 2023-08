Mit dem ersten Acht-Meter-Sprung seiner Karriere ist Leo Neugebauer nach der zweiten Disziplin auf Rang zwei im WM-Zehnkampf vorgerückt. Der Weltjahresbeste feierte seine persönliche Bestleistung bei der Leichtathletik-WM in Budapest stürmisch.

Kein Konkurrent segelte weiter als der 23-Jährige, der nun 1992 Punkte hat. Der kanadische Olympiasieger Damian Warner, der in 10,32 Sekunden die 100 Meter gewonnen hatte, bleibt mit 2020 Punkten vorn.

Niklas Kaul verbuchte nach der Saisonbestleistung von 11,20 Sekunden zwar 7,16 Meter im Weitsprung, hat aber möglicherweise Probleme an der linken Hüfte. Dies deutete sein Vater Michael in der ARD an. Insgesamt belegt der Europameister und Ex-Weltmeister mit 1669 Punkten Rang 23.

Der Ulmer Manuel Eitel sprang nach 10,44 Sekunden im Sprint 7,14 Meter und liegt mit 1836 Punkten nach zwei Disziplinen auf Rang 13.