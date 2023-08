von Timo Reinke Familie Schlapper aus Norderstedt ist BMX-verrückt. Die Söhne, Kilian und Louis betreiben die Disziplin als Leistungssport, die Eltern sind immer dabei. Im Idealfall steht am Ende die Olympia-Teilnahme. Doch der Weg dorthin ist lang – und teuer.

In der BMX-Saison 2023 jagt ein Event das nächste: Euro-Läufe, Drei-Nationen-Cup, Bundesliga, Deutsche Meisterschaft, EM, WM. Immer mit dabei: Familie Schlapper aus Norderstedt. In der Hochphase kommen Kilian (11) und Louis (14) und die Eltern Marcus und Vivien kaum zur Ruhe.

Mit dem Wohnmobil klappern die Schlappers dann ganz Europa ab. Von den Deutschen Meisterschaften Anfang Juli in Stuttgart, bei denen Louis in seiner Altersklasse Boys 14 mit Bronze glänzte und Kilian Vierter wurde (Boys 11), fuhr das Schlapper-Mobil direkt weiter zur Europameisterschaft nach Besançon im Osten Frankreichs um schließlich in Schottland zum Stehen zu kommen. Ziel: die BMX-WM in Glasgow.